Il Raccontastorie FABA vince ancora il Gioco per Sempre Kids Award

FABA, il Raccontastorie senza schermi, conquista ancora il cuore dei bambini italiani, vincendo per il secondo anno consecutivo il prestigioso Gioco per Sempre Kids Award. Questo riconoscimento sottolinea come il gioco possa essere un potente strumento educativo e culturale, promuovendo l’immaginazione e la creatività senza dipendenze digitali. Con la sua nuova versione, FABA+, conferma il suo ruolo di protagonista nel mondo del gioco tradizionale. Un trionfo che rende il futuro del gioco ancora più brillante e coinvolgente.

Milano, 11 giu. (askanews) - Per il secondo anno consecutivo, il giocattolo preferito dai bambini italiani è FABA, il Raccontastorie senza schermi, che già era stato premiato nel 2024. Ora, con una versione nuova, FABA+ si è aggiudicato anche la quarta edizione del Gioco per Sempre Kids Award, il riconoscimento istituito da Assogiocattoli nell'ambito della campagna "Gioco per Sempre", che valorizza il gioco come strumento educativo, culturale e sociale. "È un gioco digitale - ha spiegato ad askanews Maurizio Cutrino, direttore generale di Assogiocattoli - perché il device è digitale, ma è anche analogico, è un raccontastorie, ossia qualcosa di molto classico che esiste dalla notte dei tempi, all'epoca era sui mangiadischi e ancora prima erano nonni e genitori che raccontavano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Raccontastorie FABA vince ancora il Gioco per Sempre Kids Award

Approfondimenti da altre fonti

IL NUOVO RACCONTASTORIE FABA+ È IL GIOCATTOLO PIÙ AMATO DAI BAMBINI ITALIANI; Il Raccontastorie FABA vince ancora il Gioco per Sempre Kids Award | .it; Faba: il Raccontastorie senza schermo è il giocattolo preferito dai bambini italiani.

Il Raccontastorie FABA vince ancora il Gioco per Sempre Kids Award - (askanews) – Per il secondo anno consecutivo, il giocattolo preferito dai bambini italiani è FABA, il Raccontastorie senza schermi, che già era stato premiato nel 2024.