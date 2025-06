il quartetto modigliani sulle note di turina haydn e ravel

Stasera ai Chiostri di San Pietro, il Festival Casa del Quartetto accende i riflettori sul talento del Quartetto Modigliani, protagonista di una serata imperdibile dedicata alle note di Turina, Haydn e Ravel. Un viaggio musicale tra passione, eleganza e innovazione, che invita gli appassionati a lasciarsi trasportare da melodie senza tempo. Non perdete l’appuntamento con questa straordinaria formazione, pronta a emozionare e sorprendere ancora una volta.

Il festival Casa del Quartetto continua stasera, alle 21.30, ai Chiostri di San Pietro. Protagonista è il Quartetto Modigliani, che esegue di JoaquĂ­n Turina, il Quartetto op. 34 OraciĂłn del Torero; di Franz Joseph Haydn, il Quartetto in fa maggiore op. 77 n. 2 Hob III: 82 Lobkowitz; e di Maurice Ravel, il Quartetto in fa maggiore op. 35 Prossimo appuntamento della della rassegna – di cui è tutor artistico Francesco Filidei - è venerdì 13 giugno, ai Chiostri di San Pietro, con i quattro Quartetti Alioth, Iro, Kyan, Obliquo, diretti da Sara Caneva, che eseguiranno in prima assoluta ’Soglie dell’ombra For four amplified string quartets’ (2024-25) di Alessandro Perini, ’Selva meccanica sopra Olf’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it