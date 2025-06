Il problema del mercato del lavoro non è il precariato ma la scarsa produttività

hanno astenuto, ha espresso una sfiducia verso il sistema politico e le sue promesse infrante. Un segnale forte che evidenzia come il vero ostacolo alla crescita non sia solo il precariato, ma la scarsa produttività e la mancanza di politiche efficaci. È ora di ripensare profondamente alle strategie per rilanciare l’economia e coinvolgere realmente i cittadini nel futuro del Paese, lasciando alle spalle le divisioni e le attese vane.

Alla fine, dopo settimane di polemiche e ricatti sulla partecipazione al referendum (in particolare quelli sul lavoro) come “dovere civico”, gli italiani hanno scelto, a grande maggioranza, di non recarsi alle urne. Ci sono due modi di interpretare questo risultato, non mutuamente esclusivi. Il primo è prenderlo come una consapevole scelta di merito: circa il settanta per cento degli elettori, a cui si aggiungono quelli che hanno votato ma si sono espressi per il No, hanno rigettato le conseguenze del “ritaglio normativo” che sarebbe stato operato dai quesiti, ove accolti. Possiamo interpretarlo come una pronuncia a favore del mantenimento di un ragionevole grado di flessibilità nel mercato del lavoro, del resto caratterizzato da livelli record sia di occupati, sia di contratti a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il problema del mercato del lavoro non è il precariato, ma la scarsa produttività

In questa notizia si parla di: lavoro - problema - mercato - precariato

L’IA creerà 78 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030: c’è solo un problema - Entro il 2030, l'IA promette di generare 78 milioni di nuovi posti di lavoro, ma il vero nodo da risolvere è il divario di competenze.

Il nostro capodelegazione Pasquale Tridico è stato ospite a Sky Tg24 Economia per parlare del mercato delle auto elettriche e dei referendum sul lavoro... Partecipa alla discussione

In corso lo spoglio. Cinque i quesiti: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Oltre i referendum Il problema del mercato del lavoro non è il precariato, ma la scarsa produttività; La traiettoria del precariato in Italia; Precarietà e bassi salari. Rapporto Fondazione Di Vittorio sul lavoro in Italia a dieci anni dal Jobs Act.

Disoccupazione e lavoro: come risolvere il problema del precariato? Ecco le soluzioni - lavorativa sia un elemento strutturale del mercato del lavoro italiano dagli anni Cinquanta e Sessanta.

Lavoro: cresce l’occupazione stabile, crolla il precariato. E ora chi lo dice a Landini? - Meno precariato, più contratti stabili e disoccupazione in calo: il lavoro in Italia cambia volto, ma restano alcune ombre.