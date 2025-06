Il presidente dello Sporting su Gyokeres | Zero offerte ma non parte per 60 milioni più 10

Il futuro di Viktor Gyokeres nel calcio europeo si fa sempre più incerto, tra ambizioni e strategie di mercato. Con il Napoli pronto a fare pressione su De Laurentiis e Conte che valuterà attentamente, l’obiettivo è chiaro: portare in azzurro un vero e proprio uomo da gol. Tuttavia, le offerte finora sono state zero, e la clausola di 60 milioni potrebbe essere il grande ostacolo. Riusciranno i partenopei a superare le difficoltà e convincere Gyokeres a vestire la maglia partenopea?

Gyokeres è l'obiettivo del Napoli, sarà Conte a dire se affondare su lui o su David Lo svedese Viktor Gyokeres, vera e propria macchina da gol, oggetto del desiderio dei club di tutta Europa, è l'obiettivo di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Lo svedese è un calciatore straordinario, una forza della natura. Lui sì in grado si spostare gli equilibri, di sovvertirli. Gyokeres ha una clausola da cento milioni ma anche per settanta potrebbe partire. Al momento non sono arrivate ancora offerte per il bomber dello Sporting Lisbona, 54 gol in questa stagione.

Gyokeres Juventus, il presidente dello Sporting a muso duro: «A oggi non abbiamo ricevuto offerte, ma…». L’annuncio non lascia spazio a dubbi! - Il futuro di Viktor Osimhen tiene banco nel mondo del calcio, con il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, che accende i riflettori su possibili trattative e strategie di mercato.

La #Juventus sembra aver chiuso per #JonathanDavid, costo dell'operazione 38 milioni; 12 milioni alla firma più stipendio e bonus. (Certo che Gyokeres non mi sarebbe dispiaciuto, spero nella doppietta) Mentre per la #NazionaleItaliana domani potrebbe ess Partecipa alla discussione

Notizia in assoluta anteprima: #Gyokeres è un'operazione quasi del tutto impossibile perché lo #Sporting non ha intenzione di far valere la promessa data al giocatore di liberarlo a 60 milioni (+10 di bonus). Vuole i soldi della clausola (80 milioni). Gyokeres è f Partecipa alla discussione

