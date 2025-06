Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto indagato per corruzione | Non ho nulla da temere

L'inchiesta sulla possibile corruzione che coinvolge il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha suscitato molte emozioni e domande. Nonostante l'avviso di garanzia, il governatore si mostra serenamente fiducioso, dichiarando di non temere nulla. Questa vicenda mette in luce le sfide e le tensioni che attraversano la politica calabrese, lasciando aperto il dibattito sul futuro della leadership regionale. Ma cosa significherà davvero questa indagine per il suo ruolo? Continua a leggere.

La Procura di Catanzaro ha emesso un avviso di garanzia, secondo quanto si apprende, nei confronti del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con l'accusa di corruzione. Il governatore in un video sui social: "Essere iscritto nel registro degli indagati per me è come un'accusa di omicidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto comunica di aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione @ultimoranet Partecipa alla discussione

Roberto Occhiuto indagato per corruzione, il presidente della Regione Calabria: «Accusa inverosimile» - A renderlo noto è lo stesso governatore in un video postato sui social, nel quale fa riferimento ...