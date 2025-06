il presidente della calabria roberto occhiuto indagato per corruzione

Un nuovo terremoto scuote la politica calabrese: il presidente Roberto Occhiuto è stato indagato per corruzione. Lo stesso ha condiviso la notizia sui social, sottolineando di non aver mai immaginato di dover affrontare una tale situazione. Mentre l'inchiesta si allarga, il suo nome si aggiunge alle pagine di una vicenda che potrebbe avere ripercussioni profonde sulla regione. La Calabria ora si interroga su cosa riserverà il futuro politico e giudiziario.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, é indagato per corruzione dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. A rivelarlo, con un video postato sui social, è lo stesso presidente. "Non avrei mai pensato - afferma Occhiuto - di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone. Un avviso per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse lontanamente a un'ipotesi di corruzione". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it