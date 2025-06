Il Premio Anna Magnani a Igor Righetti | Mio cugino Alberto Sordi ‘gattaro' per amore

Alberto Sordi, il celebre attore italiano, aveva un debole per le donne dal carattere deciso e un cuore grande, come dimostra il suo legame speciale con Anna Magnani. Spesso insieme, di notte, si dedicavano ad aiutare i gatti di Largo di Torre Argentina, un gesto di pura passione e umanità. Un aneddoto che rivela un lato intimo e affettuoso di una delle icone del cinema italiano, ancora oggi celebrato.

“Alberto e la sua cara amica Anna Magnani andavano spesso insieme di notte a dare da mangiare ai felini di largo di Torre Argentina, a Roma, in quanto l'attrice, amante dei gatti, abitava poco distante dall'area archeologica e lo chiamava per darle una mano. Alberto adorava gli animali, in particolar modo i cani e i cavalli, ma per lei divenne anche ‘gattaro'. Era attratto dalle donne dal carattere forte e, da come ne parlava a mio nonno, era segretamente innamorato di Nannarella”. È quanto rivelato dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi che il prossimo 15 giugno avrebbe compiuto 105 anni, durante la consegna del Premio Anna Magnani, la maggiore manifestazione internazionale dedicata alla memoria dell'attrice premio Oscar organizzata e diretta da Francesca Piggianelli, che ha ricevuto per la regia e la sceneggiatura del docufilm internazionale, anche in inglese e spagnolo, “Alberto Sordi secret”, il primo sulla vita privata dell'attore. 🔗 Leggi su Iltempo.it