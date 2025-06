Il Pirellone approva mozione Lega contro stop diesel euro 5

Il Pirellone dà il via libera alla mozione della Lega contro lo stop ai diesel Euro 5, una battaglia politica che coinvolge auto e moto in un duello contro il tempo. La decisione del Consiglio Regionale lombardo rappresenta una speranza per chi desidera continuare a circolare liberamente, sfidando le restrizioni europee. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Una battaglia politica contro il tempo, per le moto ma anche per le auto. È stata approvata dal Consiglio Regionale lombardo una mozione voluta dal Gruppo Lega per evitare il blocco dei Diesel Euro 5 chiesto dall’Europa alle Regioni aderenti all’Accordo di Bacino Padano: Lombardia, Piemonte. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il Pirellone approva mozione Lega contro stop diesel euro 5

In questa notizia si parla di: mozione - lega - diesel - euro

Anche ad Abbateggio si potrà essere sepolti con il proprio animale d'affezione: la Lega presenta una mozione - Anche ad Abbateggio si potrà essere sepolti con il proprio animale d’affezione. La lega presenta una mozione, in continuità con l’effetto “Pescara”, che ha recentemente approvato la modifica al regolamento, consentendo tumulazioni con gli amici a quattro zampe.

Mozione della Lega contro il blocco UE dei Diesel approvata https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/mozione-della-lega-contro-il-blocco-ue-dei-diesel-approvata/… via @lecco_notizie Partecipa alla discussione

LA MAGGIORANZA SI RISVEGLIA E ANNUNCIA BARRICATE SULLO STOP AGLI EURO 5 L’allarme sullo stop ai veicoli diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna scuote la maggioranza di centrodestra, che prome Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Pirellone approva mozione Lega contro stop diesel euro 5; Stop diesel Euro 5, approvata la mozione Lega: la Lombardia chiama il governo per la qualità dell’aria; Stop ai diesel Euro 5, la Regione contro la norma (che colpirebbe 1,5mln di auto).

Salvini vuole salvare le Diesel Euro 5: mancano pochi giorni - l Consiglio regionale lombardo dice no al blocco dei diesel Euro 5 previsto per ottobre.