Il pinguino imperatore a rischio estinzione | la popolazione cala più delle peggiori previsioni

Arriva la 'Luna di ghiaccio', un richiamo urgente alla nostra coscienza collettiva: il pinguino imperatore, simbolo dell'Antartide e della biodiversità globale, sta rischiando di scomparire. La sua popolazione crolla più velocemente di quanto prevedessero gli scienziati, mettendo in discussione l'equilibrio delicato del nostro pianeta. È il momento di agire: ogni azione conta per preservare questa meraviglia della natura prima che sia troppo tardi.

Il pinguino imperatore, simbolo della fauna dell' Antartide, è sempre più vicino al rischio di estinzione. L'allarme arriva da un recente studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications: Earth & Environment, secondo il quale la popolazione di questi animali è andata incontro a un crollo drammatico, facendo registrare una diminuzione che supera persino le peggiori previsioni elaborate con i modelli informatici. Il 22% di pinguini in meno in 15 anni. Un team di scienziati della British Antarctic Survey ha utilizzato immagini satellitari ad alta risoluzione per osservare 16 colonie situate nella Penisola Antartica, nel Mare di Weddell e nel Mare di Bellingshausen.