Il piano di Mark Rutte per la Nato

Il discorso di Mark Rutte, segretario generale della NATO, pronunciato il 9 giugno a Chatham House, svela un piano strategico audace e innovativo per rafforzare le alleanze e affrontare le sfide del futuro. In questo articolo, analizzeremo i punti chiave del suo intervento, offrendo una panoramica chiara e coinvolgente su come la NATO intenda plasmare il proprio ruolo nei prossimi anni. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Mark Rutte: Gli Usa devono riequilibrare il focus tra Europa e Indo-Pacifico - Mark Rutte sottolinea l'importanza di un riequilibrio strategico da parte degli Stati Uniti tra Europa e Indo-Pacifico.

Mark Rutte: l'obiettivo 5% del pil in Difesa è per tutti gli stati Nato. Axios: per Trump "forte e tosto" l'attacco ucraino alle basi aeree, ma teme per la tregua. Kallas (Ue): Mosca minaccia vendetta? "Ha sempre colpito i civili". Attaccata nella notte la regione di Cher Partecipa alla discussione

Per il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, “il piano di riarmo di Meloni è una follia. Dove ci vuole portare? Intanto taglia su scuola e sanità e lascia gli stipendi bassi”. Ma per Conte anche la proposta della Nato di destinare il 5% del Pil dei Paesi me Partecipa alla discussione

