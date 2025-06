Il petrolio chiude in forte rialzo a New York a 68,15 dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 4,88% a 68,15 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio chiude in forte rialzo a New York a 68,15 dollari

In questa notizia si parla di: petrolio - chiude - rialzo - newyork

Piazza Affari chiude debole (-0,27%): giù le auto, corre petrolio - Piazza Affari chiude in modalità cauta, rispecchiando un clima di incertezza che aleggia sulle Borse europee.

Il petrolio in rialzo a New York a 66,31 dollari. Quotazioni salgono del 2,05% #ANSA Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Il petrolio chiude in forte rialzo a New York a 68,15 dollari; Il petrolio chiude in forte rialzo a New York a 68,15 dollari; Il petrolio chiude in forte rialzo a New York a 68,15 dollari.

Il petrolio chiude in forte rialzo a New York a 68,15 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 4,88% a 68,15 dollari al barile.

Il petrolio in rialzo a New York a 66,31 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,05% a 66,31 dollari al barile.

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 64,44 dollari - Il petrolo chiude in rialzo a New York dove le quotazioni salgono dell'1,75% a 64,48 dollari al barile.