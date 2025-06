Il Pesce remo e la teoria dell'Apocalisse | cosa si nasconde dietro l'avvistamento sulla spiaggia della Baja California

L’avvistamento del pesce remo sulla spiaggia della Baja California ha catturato l’attenzione di tutti, ma cosa si cela dietro questo evento? Questo straordinario pesce, il più lungo tra gli ossei marini, non indica una calamità imminente, bensì svela i segreti del nostro pianeta in rapido mutamento. Scopriamo insieme come questa scoperta possa rappresentare un campanello d’allarme sui mutamenti climatici e le loro conseguenze sugli oceani.

Il pesce remo è più lungo pesce osseo al mondo: la sua comparsa in superficie non è legata a calamità naturali, ma offre indizi sugli effetti del cambiamento climatico sugli oceani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

