Il pellegrinaggio di Maria Cantelli per Sant’Antonio

Il pellegrinaggio di Maria Cantelli per Sant’Antonio rappresenta un momento di profonda fede e tradizione, un’occasione per riscoprire le radici spirituali che ci collegano al passato. In un’epoca dominata dalla velocità, questa celebrazione ci invita a fermarci, riflettere e rinnovare il nostro legame con i santi e le loro storie. Tra questi, Sant’Antonio da Padova brilla come simbolo di speranza e devozione, ricordandoci il valore eterno della fede. E a...

Viviamo in un’epoca tecnologica in cui i ritmi della vita diventano sempre più veloci, ed è forse il calendario liturgico della Chiesa a chiamarci ad una maggiore attenzione verso il nostro passato: questo proponendo le sue antiche storie di santi e le particolari devozioni a loro riservate. Tra i santi maggiormente oggetto di venerazione anche in Romagna va annoverato senz’altro Sant’Antonio da Padova, la cui ricorrenza cade il 13 giugno. E a ricordare una singolare forma di religiosità di una anziana mondina di Conselice, di nome Maria Cantelli e detta ‘ La Ciribina’, sono ancora oggi gli anziani del paese, che affermano come per anni e in occasione della ricorrenza della festa del santo di Padova, questa bracciante partisse a piedi da Conselice per raggiungere in alcuni giorni il santuario di Padova e riposando di notte presso le famiglie contadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pellegrinaggio di Maria Cantelli per Sant’Antonio

