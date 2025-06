Il Pd si divide in consiglio comunale In quattro per Ferretti capogruppo

Il consiglio comunale di Siena si prepara a vivere un importante cambio di leadership nel gruppo PD, con Anna Ferretti pronta a prendere il ruolo di capogruppo. La decisione non è priva di tensioni: quattro dei cinque consiglieri supportano la modifica, mentre Giulia Mazzarelli si oppone fermamente. La situazione promette di aprire una fase di confronto e riflessione all’interno del partito, segnando un passaggio cruciale per il futuro politico cittadino. Nei prossimi giorni, tutto potrebbe cambiare radicalmente.

Lunedì prossimo il Pd cambierĂ la capogruppo in consiglio comunale a Siena. Ma non sarĂ un avvicendamento indolore, perchĂ© la scelta è di quattro consiglieri su cinque: favorevoli Anna Ferretti (che sarĂ la nuova capogruppo), Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, contraria la capogruppo attuale, Giulia Mazzarelli, che ha respinto la richiesta degli altri consiglieri di presentare le dimissioni in autonomia. Di fronte al diniego, nei giorni scorsi le era arrivata la richiesta di convocazione del gruppo, da parte degli altri quattro consiglieri, per lunedì 9, con all’ordine del giorno un unico punto: determinazioni sul capogruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd si divide in consiglio comunale. In quattro per Ferretti capogruppo

