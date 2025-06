Il Pd dal campo largo agli accampati | Bettini ora propone una tenda per accogliere chi ci sta

Il Pd, dopo il campo largo e il confronto interno, si ritrova a dover affrontare una nuova realtà politica: quella degli “accampati”, un termine che Goffredo Bettini propone per rappresentare gli elettori e i militanti in attesa di una direzione chiara. In un momento di crisi post-referendum, questa proposta diventa un invito a costruire un nuovo spazio condiviso, una tenda aperta a chi cerca un punto di riferimento stabile e credibile. Ma quale sarà il prossimo passo?

Dallo psicodramma Pd post-referendum emerge una nuova categoria politica: gli accampati. A lanciarla è stato Goffredo Bettini, che in un articolo a sua firma sull' Unità prende atto della sconfitta e, benché cerchi di mitigarla sostenendo che «il vento di destra si è affievolito», ammette che «non siamo ancora pronti a vincere per un'alternativa». Che fare, dunque? La formula proposta dal "Richelieu" del Pd è sempre la solita: «Allargare, allargare e ancora allargare». Ma non solo ai partiti che possono comporre il campo largo o larghissimo. Allargare a tutti: liste civiche, associazioni, volontariato.

Goffredo Bettini (Pd) e il campo largo: "Non cooptiamo Italia viva. Serve nuova forza liberale alleata della sinistra" - Ha persino invocato una nuova Margherita, con in campo giovani promettenti e anziani autorevoli.