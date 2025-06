Il Pd ammette la sconfitta FdI | Distanti dalla gente

Il Partito Democratico riconosce la sfida crescente con FDI, ormai distante dalla gente e dalle sue reali esigenze. Gli esiti dei referendum, pur non raggiungendo il quorum, denunciano un fermento che scuote il panorama politico. Mazzantini sottolinea l’impegno dei volontari e l’alta partecipazione, ma ammette: “Non c’è stata nessuna spallata al Governo”. È il momento di riflettere e di ridisegnare un percorso condiviso, puntando al coinvolgimento reale dei cittadini.

L’esito dei referendum, dopo il mancato raggiungimento del quorum, scatenano il duello politico. Il Pd, con il segretario Jacopo Mazzantini, rileva in zona una "partecipazione nettamente superiore alla media nazionale, che gratifica il lavoro instancabile dei tanti volontari, anche del Partito Democratico, che in questi mesi hanno portato avanti generosamente la campagna referendaria". Ma ammette: "Non c’è stata nessuna spallata al Governo Meloni, occorre essere franchi e il risultato referendario rispetto ai quesiti è quello di una sconfitta, ma guai ad aprire le solite discussioni ombelicali che ci rendono autoreferenziali agli occhi della gente e acuiscono quella frattura fiduciaria già profonda fra partiti e cittadini – dice –. 🔗 Leggi su Lanazione.it