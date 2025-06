Il Paradiso Festival invade i Giardini Ducali con tre giorni di musica e solidarietà

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: il Paradiso Festival invade i Giardini Ducali di Modena dal 13 al 15 giugno 2025, portando tre giorni di musica, solidarietà e emozioni. Organizzato da Moninga Onlus, questo evento unico unisce artisti di fama internazionale e il cuore generoso di una comunità che crede nel cambiamento. Unisciti a noi per festeggiare la musica e sostenere cause umanitarie in Congo e Etiopia, perché insieme possiamo fare la differenza.

Dal 13 al 15 giugno 2025 arriva per la prima volta nel cuore di Modena Paradiso Festival, il festival musicale solidale organizzato da Moninga Onlus, associazione impegnata da oltre dieci anni in progetti umanitari nella Repubblica Democratica del Congo e, più recentemente, anche in Etiopia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il Paradiso Festival invade i Giardini Ducali con tre giorni di musica e solidarietà

