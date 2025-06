Il Papa prega per le vittime della scuola di Graz

In un gesto di profonda umanità, il Papa ha espresso la sua vicinanza alle vittime della tragedia di Graz, pregando per le loro anime e offrendo conforto alle famiglie e alla comunità scolastica. La sua preghiera rappresenta un abbraccio spirituale in momenti di dolore, ricordandoci l'importanza di solidarietà e speranza. È un richiamo a non dimenticare mai il valore della vita e del sostegno reciproco.

"Desidero esprimere la mia preghiera per le vittime della tragedia avvenuta alla scuola di Graz. Sono vicino alle famiglie, agli insegnanti e ai compagni di scuola. Il Signore accolga nella sua pace questi suoi figli". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa prega per le vittime della scuola di Graz

#NEWS - Le condoglianze del Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella per le vittime della #sparatoria in una scuola di #Graz Il Capo dello Stato ha inviato un messaggio al Presidente Federale della Repubblica d’#Austria, Alexander Van der Belle Partecipa alla discussione

A Graz, in Austria, si è verificata una sparatoria in una scuola nel quartiere di Lend. Secondo quanto riportato dalla Kronene Zeitung, ci sarebbero vittime. In un video girato durante l’assalto da uno dei palazzi accanto all’istituto si sentono gli spari e le urla dei Partecipa alla discussione

Fa fuoco nella sua ex scuola, 11 morti a Graz. Trovata bomba artigianale - Una "bomba a tubo non funzionante" è stata trovata nell'abitazione del ventunenne austriaco che ieri ha ucciso dieci persone nella sua ex scuola a Graz: ha riferito la polizia mercoledì su X.