Il Papa prega per famiglie e vittime della tragedia di Graz

In un gesto di profonda umanità, Papa Leone ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e agli insegnanti colpiti dalla tragedia di Graz, ricordando l'importanza di pregare per le vittime e trovare conforto nella fede. Un appello al cuore di tutti, affinché la solidarietà e la preghiera possano portare un velo di speranza in momenti così difficili. La comunità mondiale si stringe attorno al dolore di questa perdita improvvisa.

Roma, 11 giu. (askanews) - Papa Leone ha ricordato oggi, al termine dell'Udienza generale, "la tragedia avvenuta nella scuola di Graz" in Austria. "Sono vicino alle famiglie, agli insegnanti e i compagni di scuola. - ha detto - Il Signore accolga nella sua pace questi suoi figli ", ha concluso.

