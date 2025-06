Il papa di Andrea Sempio ricostruisce la storia dello scontrino | Trovato in auto mentre pulivo

Un frammento di quotidianità che potrebbe cambiare le sorti di un caso avvolto nel mistero. Il padre di Andrea Sempio ricostruisce quei giorni, svelando dettagli sorprendenti sullo scontrino rinvenuto nell’auto durante una normale sessione di pulizia. Un pezzo di storia che ci mette di fronte a nuove domande e possibili risposte. Continua a leggere per scoprire come questa scoperta potrebbe influenzare l’intera vicenda di Chiara Poggi.

I giorno del delitto di Chiara Poggi "mio figlio era a casa con me, non mi devo inventare niente" ha dichiarato il genitore di Andrea Sempio, raccontando: "Stavo pulendo l'auto alcuni giorni dopo ed è spuntato lo scontrino di Vigevano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, il papà di Andrea Sempio: «Mio figlio ha un alibi, era a casa con me. Questo è quello che ci rende forti» Da msn.com: Sono trascorsi diciotto anni da quel 13 agosto 2007, quando a Garlasco, in provincia di Pavia, si consumò uno dei delitti più controversi della cronaca italiana: l’omicidio ...