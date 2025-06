IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO di Luca Zorloni | recensione

Il debutto letterario di Luca Zorloni, giornalista d’inchiesta, ci catapulta in un’Italia futura affascinante e inquietante. "Il Paese più bello del mondo" dipinge un quadro distopico dove le città storiche diventano musei viventi, tra nostalgia e controllo. Un racconto avvincente che invita a riflettere sul nostro passato e sul possibile domani, lasciandoci con la curiosità di scoprire come si svilupperà questa realtà sospesa tra storia e innovazione.

Esordio letterario per il giornalista d'inchiesta Luca Zorloni che, con Bookabook, pubblica il suo primo romanzo Il Paese più bello del mond o, un racconto distopico ambientato in Italia in un futuro molto vicino. Trama. Italia, 2032: le città d'arte sono diventate parchi a tema in cui si rievoca la Storia, regalando ai turisti stranieri l'opportunità di fare un viaggio indietro nel tempo, nella Venezia di Goldoni o nella Firenze di Dante. A prima vista, sembra che il governo voglia dare importanza ai monumenti storici, considerati il "petrolio" nazionale, ma dietro la facciata si nasconde un sistema di oppressione, che costringe i cittadini a prestare servizio nei parchi e a obbedire ciecamente al regime.