Il padre di Sempio | Vogliono incastrarlo Quel giorno era con me La vita stravolta e le intercettazioni | Mettiamo i telefoni sul water

Impossibile dunque che Andrea Sempio fosse coinvolto in qualcosa di così grave, soprattutto considerando la solida alibi fornitaci dalla sua stessa presenza con il padre quel giorno. In un contesto di sospetti e intercettazioni, la verità si fa strada tra le ombre di un complotto studiato ad arte. La questione rimane irrisolta: quanto possiamo davvero fidarci delle accuse e delle prove raccolte contro di lui?

Un complotto, una causa costruita ad arte per «incastrare» Andrea Sempio e che ha riportato gli incubi in casa: «Non dormiamo e non sogniamo più». Per Giuseppe Sempio, padre dell’unico indagato nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, non ci sono dubbi. Anche perché, come dice prima a Tgcom24 e poi ribadisce a Telelombardia, la mattina del 13 agosto 2007 padre e figlio erano insieme nella loro casa di Garlasco. Impossibile dunque che sia stato lui a massacrare la 26enne fidanzata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, con un oggetto contundente mai trovato né individuato. 🔗 Leggi su Open.online