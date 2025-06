Il padre di Lulù Selassié è uscito dal carcere | Sono un principe Bortuzzo? Mia figlia non è una cameriera

Il ritorno in libertà del padre di lul249 e selassi233, il principe Bortuzzo, segna un evento sorprendente e carico di mistero. Figlio di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassiè, noto anche come Giulio Bissiri, ha dovuto adottare un alias per proteggersi dalle persecuzioni subite dopo un colpo di stato. La sua storia intreccia tradizione, potere e segreti familiari, rivelando un capitolo nascosto della dinastia reale etiope che merita di essere svelato.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassiè, questo è il vero nome del padre delle sorelle Selassié diventate famose per aver partecipato al Grande Fratello vip nel 2021. Giulio Bissiri è il suo alias, necessario per proteggersi in quanto lui e la sua famiglia furono "perseguitati dopo il colpo di.

