Il padre di Andrea Sempio in esclusiva a Tgcom24 | Quella mattina mio figlio era con me

In un'intervista esclusiva a tgcom24, il padre di Andrea Sempio rivela i dettagli di quella mattina del 13 agosto 2007, un giorno che avrebbe segnato profondamente le loro vite. Con parole cariche di emozione e sincerità, egli ricostruisce gli eventi, dal risveglio con lui alla tragica scoperta a via Pascoli. Un racconto intimo che ci permette di capire meglio il dolore e lo sconforto di una famiglia coinvolta in un dramma ancora irrisolto.

Il padre di Andrea Sempio ripercorre le ore della mattina del 13 agosto 2007, spiegando che il figlio si era svegliato a casa con lui, poi era uscito per andare a Vigevano e successivamente si era recato dalla nonna. Solo più tardi, tornando a casa, passando davanti a via Pascoli, avrebbero saputo dell'uccisione di Chiara Poggi, sorella dell'amico Marco. Andrea, racconta il padre, era sconvolto e spaventato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il padre di Andrea Sempio in esclusiva a Tgcom24: "Quella mattina mio figlio era con me"

