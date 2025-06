Il padre di Andrea Sempio fornisce l' alibi al figlio | Non è un assassino vi dico dov' era

Giuseppe Sempio ha ricordato cos'è successo il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto del 2007.

Delitto di Garlasco, Stefania Cappa al telefono: "Non ci sono tracce del nostro Dna, da nessuna parte" | Sempio al padre: "Sono dalla mia, vogliono chiudere in fretta" - La vicenda del delitto di Garlasco torna a far parlare di sé, con nuove rivelazioni che riaccendono i riflettori su un caso mai del tutto chiuso.

Garlasco, stasera a ‘Chi l’ha visto’ parla il padre di Sempio. Il mistero della frase in ebraico di Michele Bertani - Si parla nuovamente di Garlasco durante la trasmissione Chi l'ha visto, da settimane concentrata sulle nuove indagini in corso per l'omicidio di Chiara Poggi.