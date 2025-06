Il padre delle sorelle Selassié torna libero parla di Bortuzzo e fa chiarezza sulla discendenza

Dopo anni di silenzio e tensioni giudiziarie, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre delle celebrità della tv italiana, torna a parlare svelando dettagli inediti sulla sua storia e sulla discendenza nobile dall’ultimo Imperatore d’Etiopia. Con coraggio e sincerità, conferma le sue radici aristocratiche e mette chiarezza su questioni ancora aperte, tra cui il legame con Bortuzzo. La sua intervista promette di rivoluzionare le convinzioni di molti e di aprire un nuovo capitolo.

Dopo anni di silenzio e vicende giudiziarie, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre di Lulù, Jessica e Clarissa — le principesse più note della tv italiana — è tornato a parlare. In una lunga intervista al settimanale “Chi”, l’uomo ha raccontato per la prima volta pubblicamente la sua storia, confermando la legittima discendenza dall’ultimo Imperatore d’Etiopia. L’origine nobile rivendicata: “Discendiamo dal Duca di Harar”. Aklile ha mostrato documenti e certificati per confermare la propria appartenenza alla storica famiglia imperiale etiope. Secondo il suo racconto, il padre sarebbe stato il Principe Makonnen Duca di Harar, secondogenito dell’Imperatore Hailé Selassié, figura simbolica della storia africana e mondiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it