Il padre dell' arbitro picchiato dal genitore pesarese | Lorenzo è vivo grazie alle urla Dalla Vis neanche una chiamata

In un momento di grande preoccupazione, Simone Petrelli, padre di Lorenzo, il giovane arbitro vittima di un brutto episodio, ci tiene a rassicurare tutti: suo figlio sta bene, grazie alle urla di aiuto dalla Vis e all’intervento tempestivo. La sua forza e il sostegno della comunità hanno fatto la differenza in questa drammatica vicenda. Ma come prosegue il percorso di Lorenzo verso il recupero e la normalità?

Simone Petrelli, lei è il padre di Lorenzo, l?arbitro di 18 anni picchiato domenica scorsa dal padre di un altro ragazzo, un baby calciatore della Vis. Come sta Lorenzo?. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il padre dell'arbitro picchiato dal genitore pesarese: «Lorenzo è vivo grazie alle urla. Dalla Vis neanche una chiamata»

Arbitro 18enne picchiato dopo la partita degli under 12, il padre: "Lorenzo ha due costole rotte, quell'uomo era una bestia. L'ha anche morso" Partecipa alla discussione

Stadio Comunale di Arezzo. Una partita di ragazzini Under 13, torneo amichevole. D'un tratto l'arbitro, Lorenzo Petrelli di 18 anni, esce dallo spogliatoio visibilmente sotto choc. Ha la forza di andare in campo e denunciare l'accaduto: il padre di un ragazzo, un Partecipa alla discussione

