Il nuovo San Siro lo firma Foster+Partners | chi sono e cosa hanno realizzato

Il futuro di San Siro prende forma con il tocco innovativo di Foster+Partners, uno degli studi di architettura più rinomati al mondo. Con un’esperienza che spazia dai grattacieli alle infrastrutture sportive, questa collaborazione con lo studio statunitense Manica promette un impianto all’avanguardia, sostenibile e capace di riunire i tifosi in un'energia senza precedenti. Scopriamo insieme chi sono e cosa hanno realizzato, perché il loro nome rappresenta una garanzia di eccellenza e innovazione nel panorama mondiale.

Il nuovo stadio di San Siro porta la firma di Foster+Partners. Dopo mesi di valutazioni e indiscrezioni, la scelta di Inter e Milan si è indirizzata verso il celebre studio londinese, in partnership con lo studio statunitense Manica. L’accordo è ormai in fase di definizione e punta a una struttura innovativa che potrebbe vedere la luce entro il 2030-2031. Il nuovo impianto sorgerà nelle immediate vicinanze dell’attuale Giuseppe Meazza, mantenendo così la storicità dell’area e il forte legame con il quartiere. Si parla di una capienza di circa 71.500 posti, con spazi pensati non solo per le partite ma per eventi e attività 365 giorni l’anno, seguendo il modello dei grandi stadi internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it