Il nuovo cuneo fiscale alza le tasse dei lavoratori dipendenti L’Upb svela l’effetto boomerang dell’ultima legge di bilancio sulle buste paga

La promessa di alleggerire le tasse dei lavoratori con la legge di bilancio 2025 si è trasformata in una sorpresa amara: invece di ridursi, il cuneo fiscale ha subito un aumento, generando un effetto boomerang. L’Upb svela come le nuove misure abbiano finito per gravare ulteriormente sulle buste paga dei dipendenti. Un vero e proprio controcanto alle aspettative, che richiede attenzione e approfondimento per capire cosa ci riserva il futuro.

La legge di bilancio 2025 del governo Meloni avrebbe dovuto alleggerire il peso delle tasse, rendendo strutturale il taglio al cuneo fiscale e trasformandolo in una serie di detrazioni per i lavoratori dipendenti. Peccato che questa mossa abbia finito per portare all’ esatto opposto, ossia un aumento dei contributi da versare al Fisco. È quanto afferma il Rapporto annuale sulla politica di bilancio, redatto dall’Upb, l’Ufficio parlamentare di bilancio. «Con la progressività – si legge nel documento – è aumentato anche l’ effetto di drenaggio fiscale », ossia l’effetto per cui gli aumenti salariali finiscono per spingere i contribuenti verso aliquote più alte. 🔗 Leggi su Open.online

