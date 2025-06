Il nuoto al Collana | per i corsi se ne parla a settembre nuoto libero a fine giugno

La piscina dello stadio Collana? Per i corsi se ne parla a settembre. Se qualcuno vuol fare nuoto libero, prego accomodarsi al desk informativo attivo dalla fine del mese di marzo scorso e che ha già ricevuto centinaia di domande e preiscrizioni. Parola della Regione Campania che ha risposto a una nota della consigliera regionale Roberta Gaeta, su segnalazione del consigliere della quinta municipalità Rino Nasti in cui si chiedeva di conoscere i tempi previsti per l'apertura dell'impianto e la motivazione che non ha ancora consentito la fruibilità della piscina del Collana inaugurata il 13 gennaio scorso.

