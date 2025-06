il napoli fa paura ancora de laurentiis vuole tutto

Il Napoli di oggi è una forza inarrestabile, pronta a scrivere nuove pagine di successo e a sfidare ogniavversario con determinazione e ambizione. Dopo aver superato sfide e incertezze, il club si sta rimpossessando del suo destino, puntando in alto e lasciando alle spalle i ricordi del passato. La domanda ora è: fino a dove può arrivare questa squadra che fa paura? La risposta, forse, sta solo nel prossimo capitolo di questa straordinaria avventura.

C’erano una volta le squadre da battere. E poi c’è il Napoli di oggi, che non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Dopo uno scudetto storico, un’annata complicata, e un’estate che si annunciava da ricostruzione, De Laurentiis ha sparigliato tutto. Ha convinto Conte a restare, gli ha messo in mano il progetto e ora sta allestendo una rosa che fa paura. Altro che cessioni illustri e saluti malinconici. Qui si punta in alto. Anzi, altissimo. In fondo, il presidente l’aveva detto subito, nel giorno della festa scudetto firmata Spalletti: “Questo sarà solo l’inizio”. Una frase che molti avevano interpretato come il classico show presidenziale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it