Il Movimento No Base promuove il convegno Scelte disarmanti | lotte e percorsi per un Europa di Pace

Il movimento No Base invita a riflettere sulle conseguenze delle spese militari e sui percorsi per un'Europa di pace attraverso il convegno "Scelte disarmanti, lotte e percorsi". Il 14 giugno a Pisa, presso il centro espositivo di San Michele degli Scalzi, si discuterĂ di economia di guerra, piano di riarmo europeo e investimenti nelle infrastrutture militari. Affronteremo il tema delle risorse economiche investite...

