Il monito di Mattarella per un’Ue più efficace

Il monito di Mattarella risuona come un appello urgente: la pace duratura si costruisce sulla giusta dose di giustizia. Da Gaza all’Ucraina, i conflitti ci ricordano che senza equità , ogni tregua è solo illusoria. È fondamentale non deviare dal percorso della verità e dell’equità , per garantire un futuro di pace reale e sostenibile. Solo così potremo sperare in un domani senza più guerre e sofferenze.

Mattarella: "L'Unione europea sia unita e resista ad attacchi interni ed esterni"