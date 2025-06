Il Mondiale che fa ricchi i club | il torneo Fifa vale quasi un miliardo

Il nuovo Mondiale per club sta per esplodere negli Stati Uniti, portando con sé un montepremi da record di quasi un miliardo di euro. Con Inter e Juventus tra i protagonisti europei, le loro ambizioni si intrecciano a premi che potrebbero superare i 30 milioni di euro. Un torneo che non solo mette alla prova le squadre, ma fa crescere il valore dei club, trasformando l’evento in un vero e proprio affare multimilionario. E il viaggio verso la gloria è solo all’inizio.

Parte sabato il nuovo Mondiale per club: in palio 930 milioni di euro. Inter e Juventus tra le protagoniste europee, con premi garantiti rispettivamente da 24 e 18-20 milioni, che potrebbero salire oltre i 30 con il passaggio del girone. Real e City ne incasseranno 36 solo per la partecipazione.. Il percorso di Inter e Juventus negli Usa. I nerazzurri esordiscono alle 3 italiane del 17 giugno contro il Monterrey al Rose Bowl di Los Angeles. L'avventura bianconera scatta martedì 18 giugno contro gli emiratini dell’Al-Ain all’Audi Field di Washington.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Mondiale che fa ricchi i club: il torneo Fifa vale quasi un miliardo

