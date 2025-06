Il mistero di Villa Pamphili | madre e figlia soffocate esclusa la pista droga

La donna trovata morta a Villa Pamphili non è deceduta per overdose, come si era ipotizzato all'inizio. È quanto emerso dai primi esami tossicologici effettuati sul corpo, che hanno escluso la presenza di sostanze stupefacenti. Rimane da capire se la giovane, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, possa aver assunto farmaci o altre sostanze in quantità anomala. Altri esami in corso lo stabiliranno. Di certo, chi l'ha vista per primo ha notato subito il suo aspetto ordinato: unghie curate, gambe depilate. Elementi che fanno pensare che non vivesse in strada come spesso si presume quando si trova un cadavere in un parco pubblico.

