Il miracolo calabrese | da una pizzeria di paese al festival più ambito del food italiano

Il miracolo calabrese prende vita a Roccella Jonica, dove una semplice pizzeria di paese si trasforma in protagonista del festival più prestigioso dell'enogastronomia italiana. Il 29 giugno, questa piccola perla calabrese diventa la capitale del gusto, grazie a un pizzaiolo e a una maître di sala, entrambi orgogliosi ambasciatori delle ricchezze culinarie della Calabria. È l’inizio di un viaggio che dimostra come i talenti locali possano conquistare il mondo.

