Il ministro Tommaso Foti | Il governo è orgoglioso del lavoro svolto finora

Lunedì sera all’Rmh Hotel, un incontro coinvolgente ha celebrato i primi due anni e mezzo di attività del Governo Meloni. Organizzato da Fratelli d’Italia, l’evento ha visto la partecipazione del ministro Tommaso Foti, protagonista nel presentare i risultati conseguiti e le ambiziose prospettive future. Un momento di orgoglio e di riflessione, che testimonia l’impegno e la determinazione della squadra di governo. È stato un'occasione per rafforzare il senso di unità e visione condivisa.

Partecipatissimo incontro lunedì sera all’Rmh Hotel per fare il punto sui primi due anni e mezzo di attività del Governo guidato da Giorgia Meloni. All’evento, organizzato da Fratelli d’Italia, era presente anche Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e per il Pnrr, che ha illustrato i risultati ottenuti dal Governo e le prospettive future. A fare gli onori di casa, il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emilia-Romagna, che ha ricordato il grande lavoro e la lunga strada percorsa insieme al ministro Foti dagli anni della fondazione di Fratelli d’Italia alla crescita sul territorio emiliano-romagnolo fino ad oggi, e alle sfide future, guidate solo dall’interesse del Paese e degli Italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ministro Tommaso Foti: "Il governo è orgoglioso del lavoro svolto finora"

In questa notizia si parla di: governo - ministro - tommaso - foti

Il ministro Crosetto spiega cosa vuole fare il governo Meloni per aumentare le spese militari - Il ministro Crosetto annuncia che il governo Meloni mira a portare le spese militari italiane al 2% del Pil nel 2023, riformulando i calcoli delle spese attuali.

Oggi il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti in visita nella Capitanata per fare il punto su quanto è stato fatto e su quanto ancora resta da fare per il territorio. Il Governo Meloni continua a dimostrare grande attenzione pe Partecipa alla discussione

Il commento del Ministro Tommaso Foti all'esito dei 5 #referendum8e9giugno Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il ministro Tommaso Foti: Il governo è orgoglioso del lavoro svolto finora; La resa di Foti: «Spopolamento irreversibile», il governo abbandona il Sud; Il governo nell’«imbuto» del Pnrr: soldi non spesi e non sa perché.

Il ministro Tommaso Foti: "Il governo è orgoglioso del lavoro svolto finora" - Partecipatissimo incontro organizzato da Fratelli d’Italia all’Rmh Hotel "Le persone continuano a darci fiducia e a credere nel nostro progetto" .

Più soldi a Zelensky e per i migranti: ecco il piano italiano in Ue - Il governo ieri ha discusso il documento, scritto nei giorni scorsi dal dipartimento degli Affari europei di Tommaso Foti, con cui l’Italia si presenterà a Bruxelles a fine mese per discutere del Quad ...