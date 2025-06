Il Ministro della Difesa Crosetto | Proteggere i più fragili è la vera forza di un Paese – 17 bambini palestinesi trasferiti in Italia per cure urgenti

Il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolinea con emozione che la vera forza di un Paese si misura dalla capacità di proteggere i più fragili. In un gesto di grande solidarietà, 17 bambini palestinesi e le loro famiglie stanno trovando in Italia rifugio e cure urgenti, trasferiti con mezzi dell’Aeronautica Militare. Un atto che dimostra come la solidarietà internazionale possa fare la differenza e offrire speranza anche nei momenti più difficili.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato con profonda commozione e responsabilità l’operazione in corso per il trasferimento in Italia di 17 bambini palestinesi bisognosi di cure mediche urgenti, accompagnati da 53 familiari, dalla Striscia di Gaza. I trasferimenti avvengono con velivoli dell’Aeronautica Militare. “La vera forza di un Paese si misura dalla sua capacità di proteggere i più fragili. Di fronte al dolore innocente dei bambini, in questo caso della Striscia di Gaza, ogni differenza si dissolve, ogni confine perde significato,” ha dichiarato Crosetto. Il Ministro ha definito l’intervento “non solo umanitario, ma un atto di responsabilità, un dovere morale che ci chiama come Stato, come comunità, come esseri umani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Ministro della Difesa Crosetto: “Proteggere i più fragili è la vera forza di un Paese” – 17 bambini palestinesi trasferiti in Italia per cure urgenti

Se ne parla anche su altri siti

