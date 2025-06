Il migliore ristorante della Puglia anzi uno dei migliori d’Italia si trasferisce in una masseria da sogno

Il rinomato ristorante Pashà, tra i migliori in Puglia e tra le eccellenze d’Italia, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Dopo aver incantato Conversano, il suo fascino si sposterà in una suggestiva masseria a Polignano a Mare, regalando un’esperienza culinaria ancora più memorabile. Preparatevi a vivere emozioni uniche, dove tradizione e innovazione si incontrano in un contesto da sogno.

A giorni inizia un nuovo capitolo per il Pashà, che lascia Conversano e trasloca in una location da favola a Polignano a Mare.

