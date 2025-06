Il meglio delle canzoni Disney a Lavagna con la Scuola di Musica Cre Artis

Vivi un’incantevole serata dedicata alle magie di Disney, interpretate dal talento della Scuola di Musica Cre Artis e del Coro Popolare della Maddalena. Domenica 15 giugno alle 21, piazza della Libertà a Lavagna si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, tra note indimenticabili e ricordi preziosi. Non perdere questa occasione di condividere musica, magia e comunità: un evento da non lasciarsi sfuggire!

È in programma per domenica 15 giugno alle ore 21, in piazza della Libertà a Lavagna, il concerto Disney della Scuola di Musica Cre Artis, con alcuni membri del Coro Popolare della Maddalena. La serata, patrocinata dal Comune di Lavagna e realizzata in collaborazione con il Consorzio Centro.

