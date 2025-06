Il Medioevo e la Cavalcata dell’Assunta

Venerdì 13 e giovedì 19 giugno, l’auditorium San Filippo si trasforma in un crocevia di storia e tradizione, ospitando due appuntamenti imperdibili dedicati al Medioevo e alla Cavalcata dell’Assunta. Con il coinvolgimento di storici, ricercatori e il supporto del regista Adolfo Leoni, scoprirai le radici di una delle rievocazioni più antiche d’Italia, nata nel 998. Il primo incontro...

A far luce sul 'Medioevo e la Cavalcata dell'Assunta, due imperdibili appuntamenti: venerdì 13 e giovedì 19 giugno, all'auditorium San Filippo, con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito. Sollecitati dal regista Adolfo Leoni e dai vicepresidenti della Cavalcata dell'Assunta Roberto Montelpare e Stefano Lignite, storici e ricercatori racconteranno l'età di mezzo durante la quale nacque la rievocazione fermana, risalente al 998. Il primo incontro 'Il filo infinito del nostro Medio Evo che unisce', verrà trattata l'età che lega la classicità romana alla modernità: Francesco Maria Castiglioni, docente al liceo classico 'A.

Cavalcata dell’Assunta. Ferrari disegnerà il drappo - Michele Ferrari, artista di talento e appassionato sin da giovane, vestirà di arte e tradizione il drappo dell’attesa Cavalcata dell’Assunta 2025.

