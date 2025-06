Il medico del Policlinico colpito in pieno viso la solidarietà della rettrice | ecco cosa è accaduto

riflessione e confronto per rafforzare la tutela di chi opera ogni giorno per la nostra salute. La sicurezza negli ambienti di cura è un diritto fondamentale, e solo attraverso un impegno condiviso potremo garantire un contesto più sereno e rispettoso per tutti.

Nell’esprimere piena solidarietà, a nome di tutta la Comunità accademica, al collega vittima dell’aggressione avvenuta al Policlinico universitario “G. Martino” e a tutto il personale medico e sanitario che è stato coinvolto in simili episodi, ritengo necessario che si avvii un momento di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il medico del Policlinico colpito in pieno viso, la solidarietà della rettrice: ecco cosa è accaduto

In questa notizia si parla di: medico - policlinico - solidarietà - colpito

