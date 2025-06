Il marito omicida in un luogo di cura Poi ai domiciliari nella casa del delitto

Una tragedia sconvolge la tranquilla Empoli: Mauro Caparrini, 84 anni, arrestato per aver ucciso la moglie Piera Ulivelli, si trova attualmente in un luogo di cura. Tuttavia, non appena uscirà , tornerà nella casa del delitto, sotto gli arresti domiciliari. Un fatto che scuote la comunità , sollevando domande sulla fragilità e le ombre dietro le mura domestiche. La vicenda si dipana tra dolore e mistero, lasciando tutti senza parole.

Empoli, 11 giugno 2025 – Al momento si trova in un luogo di cura ma appena uscirà , Mauro Caparrini, 84 anni, andrà agli arre  sti domiciliari nella sua abitazione di via Buozzi. Quella dove lunedì si è consumata la tragedia. L’uomo, ex rappresentante di abbigliamento per confezioni in pensione da molti anni,  ha ucciso la moglie, Piera Ulivelli, di 83 anni, ex operaia nello stesso settore, soffocandola nel soggiorno probabilmente con un sacchetto. Poi ha tento di togliersi la vita procurandosi delle ferite ad un braccio. L’uomo è accusato di omicidio. La terribile scoperta è stata fatta da un parente della coppia la mattina stessa intorno alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il marito omicida in un luogo di cura. Poi ai domiciliari nella casa del delitto

