Il marchio ’Ferrara’ Anche il logo si tutela | Un simbolo di valori

Non sarĂ piĂą possibile registrare una sigaretta col nome di ’ Ferrara ’. La giunta ha approvato un nuovo regolamento che disciplina il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune alla registrazione di marchi commerciali contenenti il toponimo ’Ferrara’ e l’utilizzo del logo del Comune. L’obiettivo è quello di tutelare e al contempo valorizzare l’immagine della cittĂ . Il prossimo passaggio per rendere questo strumento effettivo sarĂ l’approvazione in Consiglio Comunale. "L’iniziativa nasce dalla necessitĂ di tutelare il nome e l’immagine di Ferrara, riconosciuti come patrimonio identitario e strategico per la promozione e lo sviluppo economico, sociale e culturale della città – spiega l’assessore Francesca Savini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it