Il Manchester United Banned dalla firma n 1 Target quest’estate | Rapporto

Il Manchester United si prepara a rivoluzionare la propria rosa, puntando forte su un nuovo portiere per rafforzare la difesa. Dopo i segnali di insoddisfazione con Andre Onana, che ha subito 65 gol nella stagione 2024/25, i Red Devils sembrano decisi a fare il grande passo. Tuttavia, la prioritĂ resta altrettanto chiara: rinnovare altri ruoli fondamentali prima di concentrarsi sul portiere. La strategia di mercato del club si sta delineando con decisione, e il prossimo obiettivo sembra essere giĂ in vista...

Sito inglese: Il Manchester United vuole firmare un nuovo portiere per sostituire Andre Onana. Onana, che si è unito ai Red Devils in sostituzione di David de Gea nel 2023, non si è sempre fatto strada all'Old Trafford e ha concesso un totale di 65 gol durante la stagione 202425. Spesso sostituito dal numero due Altay Bayindir, Ruben Amorim ha ammesso che altre posizioni devono prima avere la prioritĂ , con una mossa per Matheus Cunha assicurata e ulteriormente gli accordi per Bryan Mbuemo e Viktor Gyokeres che si pensavano fossero in cantiere.