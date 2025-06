Il Lotto premia la provincia di Napoli | una vincita da migliaia di euro

Il Lotto continua a regalare emozioni e grandi vincite, confermando il suo ruolo di protagonista in Campania. Recentemente, a Sant'Antonio Abate e Avellino, sono stati centrati premi da migliaia di euro, tra ambi e doppiette d'oro. Questa regione si conferma particolarmente fortunata, dimostrando che la fortuna può sorridere proprio lì, dove meno te l’aspetti. Scopriamo insieme le storie di queste incredibili vincite e lasciamoci ispirare dal brivido della fortuna!

Il Lotto premia la Campania. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, realizzato un ambo da 12.500 euro in via Roma, mentre ad Avellino doppietta da 10.025 euro ciascuna grazie a un ambo 'Oro' e due numeri 'Oro' in piazza Libertà .

