Il libro di Montanari e il Coro delle Mondine il Maf chiude in bellezza il suo programma culturale

Presentazione affascinante del libro di Montanari, seguita da un coinvolgente concerto di coro delle mondine: un pomeriggio ricco di emozioni e tradizione che chiude in bellezza il programma culturale del Maf prima della pausa estiva. Domenica 15, alle 16 al Maf di San Bartolomeo in Bosco, vi aspettiamo per condividere un momento unico di cultura e musica autentica. Non mancate!

Domenica 15 a partire dalle 16, si tiene al Maf di San Bartolomeo in Bosco l'ultimo appuntamento domenicale prima della meritata pausa estiva. L'incontro è caratterizzato da una duplice proposta culturale: la presentazione di un libro e un concerto di canto popolare.

