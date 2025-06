Il lavoro minacciato dall’AI? Molte aziende in Italia corrono ai ripari per proteggere talenti e competenze

Di fronte all’avanzata dell’Intelligenza Artificiale, le aziende italiane si stanno mobilitando per tutelare i propri talenti e competenze strategiche. Il recente rapporto “The Global State of Skills” di Workday evidenzia una preoccupazione crescente: oltre metà dei leader globali, Italia compresa, teme una mancanza di risorse qualificati nel prossimo futuro. È il momento di investire in formazione e innovazione per rimanere competitivi e assicurare un successo duraturo.

Le aziende di tutto il mondo si preparano ad una sfida cruciale. Workday, la piattaforma AI per la gestione finanziaria, di persone e agenti, ha pubblicato The Global State of Skills, rivelando: il 51% dei business leader a livello globale (in Italia il 52%) teme una carenza di talenti nel prossimo futuro, mentre solo il 32% (in Italia il 36%) è convinto che la propria organizzazione disponga delle competenze necessarie per un successo a lungo termine. Con l'AI che sta rivoluzionando interi settori, le competenze richieste nel mondo del lavoro stanno cambiando rapidamente e molte aziende non hanno una visione chiara delle capacità delle proprie persone.

