il lavoro dei sogni undici storie dal corso saldatori

L'integrazione passa anche attraverso il lavoro. È la premessa delle storie degli undici stranieri tra i 17 e i 48 anni allievi del corso per saldatori promosso dal Cpia di Lodi con l'Istituto di Istruzione Superiore Ambrosoli e il progetto TiLab, finanziato attraverso i fondi Pnrr da Fondazione Cariplo e Regione con l'obiettivo di sviluppare e far conoscere la formazione professionale nel Lodigiano. C'è Moustafa, 17 anni, arrivato in Italia tre anni fa, che ora potrebbe vedere realizzato il sogno di imparare a usare il flessibile per costruire una barca. C'è Bini Kouadio, 29 anni, che vorrebbe diventare saldatore d'eccellenza così da tornare in Costa d'Avorio, il suo Paese, per insegnare ad altri il mestiere.