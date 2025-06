Il governo dice no a Pescia come punto nascita Profondo rammarico della Regione

Il recente no del governo alla richiesta di mantenere aperto il punto nascita di Pescia ha suscitato profondo rammarico nella regione Toscana. Dopo un’attesa di tre anni, l’ennesima bocciatura mette a rischio un servizio fondamentale per la comunità locale. Una decisione che solleva molte domande e preoccupazioni, evidenziando ancora una volta l’importanza di garantire servizi sanitari di qualità e accessibili a tutti. La battaglia per Pescia continua, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.

Pescia (Pistoia), 11 giugno 2025 – Parere negativo del Ministero della salute in merito alla richiesta di deroga alla chiusura del Punto nascita dell'ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia, in provincia di Pistoia. La risposta ministeriale, si spiega in una nota della Regione Toscana, è arrivata dopo tre anni dall'istanza che gli uffici dell'assessorato al diritto alla salute avevano presentato a giugno 2022. «Il ministero della Salute ha detto no, nonostante l'impegno della Regione Toscana a difendere fino in fondo la richiesta di deroga - dichiara il presidente della Toscana, Eugenio Giani -.

